Trīs būvmateriāli, kas šobrīd būtiski sadārdzina mājas būvniecības izmaksas

“Pēc pirmajiem pandēmijas mēnešiem, kas bija nogaidoši, mājokļu tirgus Latvijā uzņēma arvien lielākus apgriezienus. Augot pieprasījumam, pagājušais gads iezīmējās ar aktīvu jauno projektu attīstīšanu, ēku renovāciju un remontdarbu veikšanu, kas tika prognozēta arī šogad, taču iebrukums Ukrainā būvniecības nozarei radījis lielākus izaicinājumus nekā ilgstošā pandēmija. Vairāku vitāli svarīgu materiālu cenas ir būtiski augušas, vai to iegāde ir ļoti apgrūtināta. Līdz ar to šobrīd būvniekiem ir jāmeklē alternatīva būvmateriālu iegādei citās valstīs, kas palielina izejmateriālu cenu,” stāsta Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.

Dažādas metāla konstrukcijas un materiāli ir ļoti būtiski ēku būvniecībā. Tos izmanto no māju pamatiem, līdz pat jumta konstrukcijām. Praktiski viss būvniecībā izmantotais metāls Latvijā tiek importēts. Lielākā daļa līdz šim tika ievesta no Krievijas, taču apsīkstot piegādēm, jāmeklē citi piegāžu ceļi. 2021. gadā dzels un tērauds ir bijusi 5. nozīmīgākā importēto preču grupa un pieaugums pret gadu iepriekš bijis par 86%, kas apliecina šo preču nepieciešamību tirgū. Alternatīvas piegādēm no citām valstīm dēļ loģistikas izmaksām ir dārgākas.