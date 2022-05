Nauda runā ⟩ Latvijā jāatjauno ražošana, industrija un inovācijas, lai spētu sevi nodrošināt

Eiropas divas kļūdas

“Agrāk domāšana bija tāda, ka “tajā reģionā var kaut ko lētāk iegādāties”, un rūpnīcas tika pārvietotas uz Āziju. Taču tagad esam nonākuši pie fundamentāliem jautājumiem – par slimībām, karu un katastrofām. Saprotam, ka tā nacionālā valsts, tās robežas – no kurienes esam aizveduši to rūpniecību –, tā nefunkcionē. Nevar pat maskas saražot.

Kā otro kļūdu Pabriks uzsver Rietumu pasaulē valdošo domāšanu, ka “sadarbojoties un padarot sevi atkarīgiem no autoritārām valstīm, mēs panāksim pozitīvas izmaiņas šajās autoritārajās valstīs, piemēram, Ķīnā un Krievijā”. Beigās viņi nekļuva kā mēs, bet Eiropa kļuva atkarīga no gāzes, no viņu noieta tirgiem, jo Krievijas noturība ir lielāka nekā Rietumos.