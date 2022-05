Ukrainā kopš kara sākuma Krievijas okupantu uzbrukumos nogalināti 225 bērni

5 gadus vecā ukraiņu meitene Karīna Andreiko Vulfsonas medicīnas centrā gatavojas sirds operācijai, kuru veiks ārsta Sagi Assa, invazīvās pediatriskās kardioloģijas vadītāja no bezpeļņas organizācijas "Save A Child s Heart", komanda. Holonā, netālu no Telavivas, Izraēlā, pirmdien, 2022. gada 2. maijā. Andreiko Izraēlā saņēma ārstēšanu no sirds defekta, ko nav iespējams veikt viņas kara izpostītajā dzimtenē. FOTO: AP/Scanpix