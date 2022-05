LTV: Latvija militārās mobilitātes atbalstā prasījusi ievērojami mazāk nekā kaimiņi

"Ja mēs runājam par šībrīža situāciju, tad Krievijas spēkiem ir viens būtisks panākums – viņi uzspridzinājuši, sašāvuši tiltu Dienvidrietumos no Odesas,

tātad – kur nāk tiešā līnija no Rumānijas, no kurienes pienāca militārās kravas Ukrainas bruņoto spēku vajadzībām. Un tas ir pašlaik, izskatās, lielākais tāds Krievijas panākums, kur ir arī būtiski ietekmēta apgāde. Tagad, lai no tās puses veiktu apgādi, tad ir jābrauc caur Moldovu, tur atkal ir Piedņestra. Un šis apgādes maršruts izstiepjas garumā," stāsta NBS Zemessardzes kapteinis Jānis Slaidiņš. Izpostītā objekta stratēģisko nozīmi apliecina arī tas, ka ukraiņiem, mēģinot šo tiltu atjaunot, krievi devuši otro triecienu.