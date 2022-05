Filipīnu prezidenta vēlēšanās uzvar bijušā diktatora dēls

Markoss vecākais Filipīnās valdīja no 1965.gada līdz 1986.gadam, kad tika gāzts no amata tautas sacelšanās rezultātā. Viņš aizbēga uz Havaju salām, kur trīs gadus vēlāk nomira. Valdība uzskata, ka pirms bēgšanas uz Havaju salām Markosu ģimene izkrāpusi no valsts līdzekļiem aptuveni desmit miljardus ASV dolāru.