Ziedo savu kāzu kleitu un atbalsti cēlus mērķus!

Aptaujas liecina, ka 90% kāzu kleitu paliek skapja vistumšākajā stūrī, tā arī vēlreiz nesagaidot savu zvaigžņu stundu, tāpēc arī tu vari būt daļa no atbildīgu paradumu veidošanas, piešķirot lietām otru elpu.

Tas ir vienkārši - izcel kleitu no tumsas, iztīri to, uzraksti tai mīlestības vēstuli, sūti to mums bez maksas ar Omniva Latvija pakomātu palīdzību.