Lietotā apģērba jaunā dzīve: tekstila šķirošanas pieredze Aizkrauklē

Sākumā aizkrauklieši meklēja sadarbības iespēju ar lielajiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, bet, nesagaidījuši pozitīvu atbildi, nolēma rīkoties paši.

"Interese par mums nebija, jo vajadzīgas lielas investīcijas - konteiners vien maksā ap tūkstoš eiro, plus nav garantijas, ka tajā nonāks derīgas lietas. Pieredze rāda: jo tālāk no Rīgas, jo nekvalitatīvākas lietas nonāk konteineros. Pirms gada pieņēmām lēmumu rīkoties - sakārtojām loģistiku, noslēdzām līgumus, saņēmām atļauju no Valsts vides dienesta." Uzņēmuma vadītājs saka, ka iedzīvotāju interese par iespēju nodot apģērbu izrādījusies necerēti liela. Saplēsts, netīrs apģērbs drīzāk ir izņēmums, kas konteinerā nonācis nejaušības pēc, nevis likumsakarība. Sākumā pilsētā parādījās divi, pēc tam vēl viens un pavisam nesen vēl viens tekstila konteiners - liels, sarkans, pamanāms pa gabalu.

tuvākajos gados lielākajās pilsētās atkritumu apsaimniekošanas operatoriem sadarbībā ar pašvaldībām uz 1000 iedzīvotājiem jānodrošina viens tekstila šķirošanas konteiners, mazākos novados konteineram būs jāstāv apkaimē, kur ir 2000 iedzīvotāji.

kopumā 2023. gadā Latvijā būs pieejami apmēram 2000 tekstila šķirošanas konteineri.

Ziedo labas lietas

Lai redzētu, kā aizkrauklieši šķiro tekstilu, dodamies uz "Aizkraukles KUK" - uzņēmumu, kas izveidots uz padomju laika Komunālo uzņēmumu kombināta bāzes un apkalpo pilsētu un Aizkraukles pagastu - kopumā ap astoņiem tūkstošiem iedzīvotāju. Pie angāra pieripina kvadricikls, un darbiniece košā zaļgandzeltenā vestē no piekabes naski ceļ laukā maisus. Ligita Baltmane ir viena no divām darbiniecēm, kas vairākas reizes nedēļā iztukšo konteinerus un sašķiro tekstilu, atsevišķi liekot bērnu un silto apģērbu, bikses un veļu. Drēbes, ko ziedojuši aizkrauklieši, ir tīras un kvalitatīvas. Daudz ir bērnu apģērba labā stāvoklī: siltās jakas, kombinezoni, košas balles kleitas. "Cilvēki konteineros bieži ievieto bērnu rotaļllietas - gluži vai jaunas," pūkainu rotaļlietu kolekciju izrāda Ligita. Viņa uzņēmumā strādā gadu un priecājas par nesen iegādātajiem kvadricikliem, kas ļauj operatīvi izbraukāt un sakopt teritoriju. Angārs drīzāk izskatās pēc apģērbu veikala noliktavas, nevis lietota tekstila savākšanas punkta. Bez apģērba te ir aizkari, gultas veļa, somas, jostas, saimniecībā noderīgas lietas - krūzes, glāzes, kafija, tēja. To visu saziedojuši aizkrauklieši. Ligita ar ietrenētu roku no mantu kaudzes izvelk kažokādas apmetni. "Gadās arī kuriozas situācijas," viņa smejas.

Šķirošanas skapī ieliktās jakas kabatā kāds reiz bija atstājis mobilo telefonu.

Aptvēris, ka telefona nav, izmisušais cilvēks zvanīja uz uzņēmumu. Par laimi, telefons atradās. Dažreiz konteinerā tiek iemesti skūšanās piederumi un rotaļlietas pieaugušajiem.

Gada laikā atkritumu poligonos kopā ar sadzīves atkritumiem nonāk vairāk nekā 26,7 tūkstoši tonnu tekstila atkritumu.

Kurp dodas lietotais apģērbs?