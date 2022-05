Policija aizturējusi vīrieti, kurš nodarīja miesas bojājumus jaunietim ar Ukrainas karogu

Pēc vakardienas gājiena ap plkst.20 netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, tika fiksēts kāds incidents, kad "BMW" markas automašīnas vadītājs, izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus kādam 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram uz pleciem bija uzlikts Ukrainas karogs.

Pēc notikušā "BMW" vadītājs aizbrauca no notikuma vietas Bāriņu ielas virzienā.

Kā ziņots, vakar Rīgā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma", kurā pēc Valsts policijas aplēsēm bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku.

Aģentūras LETA vērojumi liecināja, ka kopumā pasākums aizritēja mierīgā gaisotnē, lai arī atsevišķi konflikti bija. Kā informēja Valsts policija, saistībā ar notikušo gājienu nācies aizturēt astoņas personas, no kurām viena tika centusies stāties gājienam ceļā, lai to nepieļautu.

Vēl kāda persona aizturēta par sīko huligānismu, no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem rādot nepiedienīgus žestus un izsaucot saukļus, savukārt trešā - par to, ka no sabiedriskā transporta gājiena dalībniekiem telefonā rādīja Krievijas karogu.