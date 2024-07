Gandrīz četrdesmit gadi netaisnības, aptuveni 60 tūkstoši cietušo, no kuriem 90% ir sievietes, daudzu tūkstošu kompensācijas, kā arī diskriminācija uz rases, tautības, intelekta, psihiskās veselības, ekonomiskā un sociālā stāvokļa pamata. Tas ir stāsts par sterilizācijas programmu, ko Zviedrijas valdība īstenoja valstī no 1934. līdz 1976. gadam. Kāpēc tas notika, kas kļuva par upuriem, kas palīdzēja to atcelt un ko varam no tā mācīties?