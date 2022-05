LIAA mēģina izsprukt no vienotās atalgojuma sistēmas

Ja vakanču portālā atlasa sludinājumus, kur meklē darbiniekus valsts pārvaldei, tādu ir vismaz 250. Piektdaļa no tiem – ierēdņu amati. Te piedāvātā alga svārstās no minimālās līdz pusotram tūkstotim uz papīra.

Zemās un pārlieku atšķirīgās algas, fakts, ka daļu no algas veido regulāras piemaksas, tie bija daži no iemesliem, kādēļ no 1. jūlija mainīsies vienotā atalgojuma sistēma valsts pārvaldē. Piemēram, nekas vairs netraucēs piemaksām kļūt par daļu no algas.