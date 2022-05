Politologs: No Eklona tiek gaidītas spējas panākt to, lai neatkārtotos 10.maija notikumi

Acīmredzot AP smagsvara politiķu šim amatam nav, lai arī, piemēram, varbūt varēja startēt Saeimas deputāts, 2020.gada nogalē no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata demisionējušais Juris Pūce. Šim politiķim gan ir "vecās problēmas", līdz ar to viņš īsti patlaban nevarēja būt ministrs, tāpēc AP izvēlējās par labu profesionālam ģenerālim, kuram ir respekts iekšlietu sistēmā.

No viņa netiek gaidīta nekāda jaunrade, jaunas iniciatīvas, bet spējas panākt to, lai neatkārtotos, piemēram, 10.maija notikumi," uzsvēra Rajevskis.

"Nevaram gaidīt reformas no nepolitiska ministra, un īsti neticas, ka viņš pēkšņi varēt kļūt par politisku cilvēku. Līdz ar to no viņa nevar gaidīt reformas. No viņa var gaidīt kvalitatīvi izdarītu ikdienišķu vadības darbu," uzsvēra eksperts.