Pirkt kosmētiku, nenodarot pāri Zemei? Jā, tas ir iespējams

​Lai mazāk atkritumu nonāktu vidē, ir svarīgi šķirot izlietoto iepakojumu. Turklāt ražošana no pārstrādātiem materiāliem (papīra, stikla, plastmasas, metāla u. c.) ļauj ietaupīt līdz pat 90% enerģijas, kas būtu nepieciešama, lai to pašu iepakojumu izgatavotu no pirmreizēji iegūtiem materiāliem.