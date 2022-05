Izturīgs, elegants un visiem apstākļiem piemērots pavadonis - viedpulkstenis Watch GT3 Pro

Uzzīmē elektrokardiogrammu

Lai arī ražotājs piekodina, ka šī nav medicīniska iekārta un nevar garantēt simtprocentīgus rādītājus, vēsturē jau sakrājusies prāva kaudzīte ar to gadījumu aprakstiem, kad viedpulkstenis palīdzējis kādam lietotājam laikus pamanīt veselības problēmu un vērsties pie ārsta pirms tā kļuvusi neārstējama. Cerams, Watch GT3 Pro EKG algoritms palīdzēs veidot veselīgāku sabiedrību, jo sirds ritma mērījumu veikšana ir ārkārtīgi vienkārša un izdarāma kaut vairākas reizes dienā. Pie pulksteņa apakšējās pogas jāpieliek pirksts un jātur 30 sekundes. To laikā sensori savāc vajadzīgo informāciju, izanalizē to un paziņo, vai pamanījuši aritmiju. Iespējams, drīzumā mērījumus papildinās vēl viena sadaļa, jo oficiālajā mājas lapā norādīts, ka pulkstenis spēs noteikt artēriju elastīgumu. Tas papildinās jau tā garo funkciju listi un piešķirs pievienoto vērtību rotējošajai augšējai poga, kas atvieglo pārvietošanos pa izvēlni. Jau tagad «kronim» jāveic kādi pieci apgriezieni ap savu asi, lai nonāktu no saraksta augšas līdz lejai.