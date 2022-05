Kas ir degvīns?

Degvīnu iespējams radīt no raudzētiem graudiem, piemēram, sorgo, kukurūzas, rīsiem, rudziem vai kviešiem, kā arī no kartupeļiem, cukurbietēm un augļiem.

Raudzēšanas procesā iespējams iegūt produktu ar aptuveni 16% alkohola līmeni tajā, kas ir pārāk zems, lai izgatavotu degvīnu. Lai procentu palielinātu, nepieciešama destilācija jeb šķidrumā pārtvaicēšana, lai to attīrītu vai lai iegūtu citādu šķīduma koncentrāciju.

Alkohola vārīšanās temperatūra ir zemāka nekā ūdenim. Tas nozīmē, ka iespējams alkoholu nošķirt no ūdens.

Pirmās ziņas par destilētu degvīnu rodamas persiešu alķīmiķa un ķīmiķa Džābira ibn Haijāna darbos, kurš izgudroja destilēšanas aparātu, lai uztvertu tvaiku no uzkarsēta vīna. Krieviju degvīns sasniedza 1430. gados, kad to tur no kāda itāļu alkoholiskā dzēriena “izvilka” mūks Izidors.