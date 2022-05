Atklāta vēstule Jānim Iesalniekam no latvijieša

Bet, pat ja jūs to domājāt šādi, es ļoti jums lūgtu, Iesalnieka kungs, izmantot precīzākus vārdus vai vismaz izskaidrot teikto. Jo ir arī otrs veids, kā to izprast. Un, ticiet man, tieši tā to saprata ne tikai LKS pārstāvji, bet arī Eiropas vērtību cilvēki.