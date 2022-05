ASV un Eiropas biržās kāpj akciju un naftas cenas

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0681 līdz 1,0732 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2574 līdz 1,2607 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 127,32 līdz 127,05 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,95 līdz 85,11 pensiem par eiro.