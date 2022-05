ES sestā sankciju pakete kā eksāmens Eiropas vienotībai

Viena Eiropas Savienības valsts līdera svinēšana par to, ka “viņš ir sakāvis” vienu no svarīgākajām Eiropas bloka institūcijām, liecina vien par to, ka sestā sankciju pakete gluži nav “Eiropas vienotības paraugstunda”. Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena gan brīdināja, ka “jautājumi par naftas vadu “Družba” nekur nepazudīs – kaut kad par to atkal tiks runāts”, bet netika prognozēts, kad tieši.