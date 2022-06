Optiskā ilūzija: iekrīti melnajā caurumā

Norvēģijas un Japānas psihologi par to, kas notiek, kad mēs vērojam šo attēlu, raksta jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Frontiers in Human Neuroscience”. Līdzīgi kā citas optiskās ilūzijas, arī šī liek mūsu smadzenēs parādīties informācijai, kas patiesībā neeksistē. Nonākot aci pret aci ar melno pleķi, ko ieskauj melni punkti, mēs reaģējam tā, it kā kustētos melna tuneļa virzienā. Melnais pleķis attēla centrā šķiet izplešamies, kaut arī tā nemaz nav – tas ir pilnīgi statisks attēls.