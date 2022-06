Viena kokle uz visiem

Izstādi "Krauksts, Korāts, Kokle" veidojām kā pagodinājumu un veltījumu gan instrumentiem gan meistariem, tas bija izaicinājums atklāt visu Krauksta mūzikas instrumentu kolekciju, ar uzsvaru uz Dižkokli un reizē dot ieskatu viņa un Pētera Korāta dzīvēs ar interaktīvām planšetēm, un tas izdevās lieliski, no apmeklētājiem bija negaidīti labas atsauksmes un interakcija ar Jauno Dižkokli. Vēsturisks notikums kombinācijā ar pasaules pirmatskaņojumu.

Mūsu biedrības projekts "Dižā kokle" brīnišķīgi pierāda, kā senu un piemirstu instrumentu var atdzīvināt un integrēt mūsdienu mūzikas un kultūras norisēs. Paldies projekta komandai par radošajām idejām un to piepildījumu, radot unikālu rezultātu!

Domāju, ka tēva ideja par bāgu kā tādu ir fantastiska un tagad pastāv iespēja, kā bāgs var būt iekļauts kokļu orķestru veidošanā un, protams, arī solo spēlēšanā. Pilnīgi piekrītu prof. Muktupāvela teiktajam, ka pats instruments jau saka, kā viņu ir jāspēlē. Tātad mums ir teicami speciālisti, kas to varēs izdarīt, un latvieši tomēr ir muzikāla nācija, to rāda viss koklētāju kolektīvs bāga reprezentācijas pasākumā un arī publikas izpratne un līdzdalība dziedošo koklētāju uzstāšanās laikā. Liels paldies īstiem latviešiem, ka tādi vēl ir! Lai dzīvo kokle un visa latviešu tauta!

Ar ģimeni apmeklējām Dižkokles daudzinājumu un bijām ļoti patīkami pārsteigti. Vispirms par pašu bāgu – tāda kokle ir vienreizēja latviešu materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma pērle. Apbrīnoju meistaru, gan Krauksta, gan Valtera, uzņēmību un radošo garu. Turklāt kas par skaņu! Kaut ko tādu radīt un spēt atkārtot darināšanu no jauna ir sasniegums, ar ko varam lepoties. Bijām pārsteigti par publikas lielo atsaucību, pats palīdzēju nest krēslus, jo apmeklētāju skaits bija ievērojami lielāks par plānoto. Koncerts bija interesants ar to, ka redzējām tik jaudīgus jauniešus, ar dažādām spēles manierēm un tehnikām. Lepojos, ka arī mūsu dēlu Dzintaru daudzinājuma vadītāja Rozīte uzaicināja piedalīties. Lai dižkokle skan ne tikai Latviešu biedrības namā, bet to dzirdam visā Latvijā! Paldies visai komandai par izcilu veikumu Latvijas labā!