Plikpaurība un matu izkrišana vīriešiem – ko darīt?

Risinājumi plikpaurībai, kas ir jau ilgstoša un kur izkritis ne vien mata stiebrs, bet arī pati saknīte, ir divi. Pirmais – pieņemt situāciju un nēsāt matus īsā griezumā vai arī nodzīt tos pavisam, bet otrais – veikt matu pārstādīšanu. I. Runce atgādina, ka vietā, kur mats ir zaudējis savu saknīti un vairs neaug, vienīgā iespēja ir ieaudzēt to no jauna, pārnesot matus no donorzonas un “iestādot” vietā, kur tie neaug. Šajā gadījumā tas būs vienīgais risinājums – šampūni, ampulas, medikamenti un citas procedūras jaunu mata saknīti nevar izaudzēt, bet tikai palīdz saglabāt jau esošos matus. I. Runce min interesantu faktu, ka matiņi, kas tiek pārstādīti no donorzonas – pacienta pakauša, pēc pārstādīšanas vairs neizkritīs nekad. Tas nozīmē, ka rezultāti ir paliekoši un nav pamata satraukumam, ka laika gaitā pārstādītie mati varētu izkrist.