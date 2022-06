Rīgas ostā ienācis kruīza kuģis “Voyager of the Seas”

“Voyager of the Seas” ir 311 metrus garš, 37 metrus plats, un 63 metrus augsts. 15 stāvu augstais kruīza kuģis uz klāja vienlaikus var uzņemt līdz pat 3840 pasažieriem.

Ievērojot pandēmijas piesardzības pasākumus, kruīza kuģi šajā sezonā neceļo ar pilnu pasažieru skaitu. Tā, piemēram, šajā reisā uz Rīgu desmit dienu kruīza ietvaros ir atceļojuši 900 tūristi, lielākā daļa no ASV, bet daudz pasažieru ir arī no Lielbritānijas, Dānijas, Brazīlijas, Meksikas un citām pasaules valstīm.

Ņemot vērā kuģa iespaidīgos kuģa izmērus un iegrimi, kuģis pietauvots pie KS Terminal piestātnēm Krievu salā. Plānots, ka “Voyager of the Seas” Rīgas ostu šosezon kopumā apmeklēs 9 reizes.

· ap plkst. 18:00 “Voyager of the Seas”.

