Pagājušajā nedēļā turpinājās DDoS uzbrukumi vairākiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, norāda "Cert.lv"

Besere informēja, ka arī pagājušajā nedēļā turpinājās uz iedzīvotājiem vērstas krāpnieciskas darbības, uzbrucējiem izlikoties par banku "Citadele". Imitējot bankas tīmekļa vietni, tika izveidotas "Google" reklāmas, kuras "Google" meklētājā tika parādītas kā pirmie rezultāti, meklējot banku "Citadele". Ja neuzmanības pēc dati tika ievadīti kādā no šīm viltus vietnēm, tie nonāca krāpnieku rokās un sniedza uzbrucējiem iespēju piekļūt upura kontam un finanšu resursiem. "Cert.lv" saņemta informāciju par vairākiem cietušajiem.

"Cert.lv" atgādina, ka, lai izvairītos no krāpšanas, pirms datu ievades jāpievērš uzmanība vietnes adresei, kas redzama pārlūka adrešu lodziņā, tostarp jāapskata, vai adrese nav kļūdaina un vai tai vispār nav saistības ar banku.

Besere norāda, ka papildu aizsardzībai iespējams izmantot "Cert.lv" un "Nic.lv" uzturēto DNS ugunsmūri. Tas pasargās no kaitniecisku vietņu apmeklējuma, jo domēni, kas ir vērsti pret Latvijas iedzīvotājiem, būs ievietoti apdraudējumu sarakstā uzreiz pēc to identificēšanas, un DNS mūris būs viens no pirmajiem, kas nobloķēs šos kaitīgos domēnus.