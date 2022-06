Kā pareizi pasargāt un kopt matus vasarā?

2. Mitriniet un pabarojiet matus

Vasarā papildus nepieciešams mitrināt matus, jo saules ietekmē tie kļūst sausi un trausli, samazinās keratīna līmenis. Trauslus, bojātus un nespodrus matus var atdzīvināt atjaunojošie šampūni un maskas. Izteikti sausiem matiem būs piemēroti barojošie un mitrinošie šampūni, kā arī matu eļļas lietošana ikdienā. Taukainiem matiem piemēroti ir attīrošie un balansējošie šampūni, kas līdzsvaros galvas ādu un laika gaitā samazinās sebuma izdalīšanos. Taukainiem matiem der arī mitrinošie šampūni.

3. Lutiniet matus ar masku

Vasarā noteikti būtu ieteicams lietot matu masku reizi nedēļā, izvēloties matu vajadzībām atbilstošu masku - mitrinošu, atjaunojošu vai barojošu. Gada saulainajā sezonā vislabāk derēs mitrinošās un atjaunojošās matu maskas, bet barojošās maskas būs piemērotas izsausinātiem un plāniem matiem.

4. Parūpējieties par galvas ādu

Karstuma dēļ vasarā mati var biežāk taukoties, tāpēc nepieciešams padomāt par skrubi galvas ādai, lai kārtīgi attīrītu galvas ādu no liekā sebuma un atjaunotu skābekļa piekļuvi matu saknēm (skābekļa trūkums var būt iemesls arī matu izkrišanai).

5. Pasargājiet matus no karstuma

Lai saudzētu matus, ieteicams mazāk izmantot fēnu un matu veidotājus, jo tie papildus sausina matus. Ja tomēr tiek izmantoti matu veidotāji, jo īpaši vasarā, kad arī, uzturoties svaigā gaisā, mati tiek pakļauti saules staru iedarbībai, noteikti būtu ieteicams lietot speciālos matu aizsarglīdzekļus pret karstumu, kas pasargā matus no karstajiem instrumentiem (fēna, taisnotāja u. c.) un padara matus elastīgus, samazina to lūšanu un piešķir spīdumu. Var lietot arī pūšamos un neizskalojamos kondicionierus, kas ne tikai pasargā matus no karstuma, bet arī novērš krāsas izbalēšanu, mitrina un nogludina matus.

6. Lietojiet matu eļļas un krēmus

Būtiska nozīme ir arī matu eļļām un/vai matu krēmiem. Ar to palīdzību var paildzināt skaistu un veselīgu, koptu matu izskatu, lai katru dienu justos kā pēc friziera apmeklējuma. Šobrīd ir pieejams ļoti bagātīgs matu kopšanas līdzekļu klāsts, kas ļauj katram izvēlēties savam matu tipam un konkrētām vajadzībām nepieciešamo. Ir matu krēmi, kas nodrošina pietiekamu mitruma līmeni matiem visu dienu, vienlaikus padarot tos mīkstākus un spīdīgākus, dažādi eliksīri un eļļas, kas palīdzēs nešķelties matu galiņiem, padarot tos dzīvīgākus, kā arī palīdzēs aizsargāt esošo keratīnu matos un stiprināt to struktūru.

7. Aizsargājiet matus, izmantojot matu kopšanas līdzekļus ar SPF

Ilgstoši atrodoties tiešajos saules staros vai dodoties ceļojumā uz siltajām zemēm, noteikti būtu jālieto līdzekļi ar saules aizsardzības faktoru (SPF) ne tikai uz ķermeņa, bet arī uz matiem. Saules aizsardzības līdzekļu klāstā ir pieejamas arī sausās aizsargeļļas, kas pasargā ne tikai ādu no UVA un UVB kaitīgajiem stariem, bet arī matus, neradot taukainu matu sajūtu. Ja karstajās vasaras dienās plānots veldzēties arī ūdenī, ieteicams pievērst uzmanību, vai aizsargeļļa ir arī ūdensizturīga. Informācija, vai konkrētais saules aizsarglīdzeklis der arī matiem, jāmeklē uz līdzekļa etiķetes.

8. Ķemmējiet matus pareizi

Pareiza matu ķemmēšana ir svarīga matu un galvas ādas labsajūtai. Mati jāķemmē nevis no saknēm, bet no matu galiem, pakāpeniski virzoties tuvāk to saknēm. Pārāk bieža matu ķemmēšana var stimulēt eļļu un tauku izdalīšanos, kas sākotnēji var likt matiem izskatīties veselīgi spīdīgiem, bet pēc tam tie būs un izskatīsies taukaini.

9. Izmantojiet galvassegu

Atcerieties par galvassegu! Vasarā tā ir ne tikai skaists, bet arī noderīgs aksesuārs, kas pasargās no saules tiešajiem stariem, lai nepārkarstu galvas āda, un no vējainākām dienām. Spēcīgie saules stari apdraud ne tikai galvu un var izraisīt saules dūrienu, bet arī atņemt nepieciešamās minerālvielas un sausināt matus. Īpaši svarīgi to ir atcerēties sievietēm ar krāsotiem matiem, jo saules ietekmē mati bojājas vēl vairāk. Mati var kļūt sausāki, trauslāki, un var pastiprināties to izkrišana.

10. Uzņemiet nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas