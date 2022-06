Pašlaik vēl nelems par indeksētās pensijas maksāšanu no septembra

Kā pauda koalīcijas partneru pārstāvji, likumprojekts no darba kārtības esot izslēgts pēc "Jaunās vienotības" aicinājuma atbilstoši koalīcijas līguma nosacījumiem.

"Pirmkārt, indeksējot pensijas agrāk nekā valdība to bija paredzējusi, pensija indeksācija iznāks mazāka. Pašlaik inflācija ir augoša. Indeksējot pensijas mēnesi vēlāk, pieaugums būtu lielāks. Otrkārt, premjers [Krišjānis Kariņš] redz pensiju indeksāciju kā daļu no atbalsta pasākumu kopuma, ko rosinājusi Labklājības ministrija. Būtu pareizi, ja koalīcija vienotos par visu atbalsta pasākumu kopumu, nevis balsotu par katru no tiem atsevišķi," "Jaunās vienotības" iebildumus skaidroja Saeimas deputāts Arvils Ašeradens (JV).