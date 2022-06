Nauda runā ⟩ Ārlietu ministrija: efektīvākais darbs par mazākajiem līdzekļiem

“Tajā pat laikā, ja mēs paskatāmies uz Baltkrievijas pēcvēlēšanu vardarbību un Latvijas reakciju uz to, tāpat arī skatoties uz situāciju Ukrainā, tad Latvijas vieta ir kļuvusi daudz redzamāka un daudziem atpazīstamāka,” tā Bukovskis.

Pie ārpolitikas veiksmēm var teikt to, ka Latvija savus partnerus nav pazaudējusi, jo Latvija turpina aktīvi sadarboties ar Eiropas Savienību un NATO. Politologs norāda, ka sabojāt attiecības ir ļoti vienkārši, taču, par laimi, tas nav atkarīgs tikai no valdības.

“Daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kā uzvedas gan Saeimas deputāti, gan Saeimas Ārlietu komisiju vadītāji, gan Eiropas lietu komisiju vadītāji, gan arī atsevišķi indivīdi, eksperti un uzņēmēji, jo valsts veidols veidojas ne tikai no valdības, bet no kopējās ainas,” saka Bukovskis, un piebilst, ka Latvijas reakcija uz mums būtiskām lietām ir bijusi stingra. Piemēram, kovida laikā ļoti efektīvi īstenojot repatriācijas programmu, un arī šobrīd, risinot Ukrainas bēgļu jautājumu,” tā Bukovskis.