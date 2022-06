Autonomā braukšana: mīti un patiesība

Jau kopš 2017.gada autonomās braukšanas sistēmām ir atļauts noteiktos apstākļos pārņemt darbības, par kurām iepriekš bija atbildīgs tikai cilvēks (autonomās braukšanas 3. līmenis). 2021.gada jūnijā tika izstrādāts tiesiskais regulējums, kas ļauj 4. un augstāka līmeņa autonomajiem transportlīdzekļiem regulāri piedalīties koplietošanas satiksmē, taču tikai noteiktās teritorijās (piemēram, maršrutos no A līdz B). Šis likums ir pirmais solis ceļā uz visaptverošāku regulējumu, pie kura pašlaik tiek intensīvi strādāts. Līdz ar to: iestādes, kas ievieš likumus, nebloķē attīstību. Tās vienkārši ievēro juridiski noteikto principu, ka drošība ir pirmajā vietā.

Attiecībā uz autonomo braukšanu izšķirošais faktors no šodienas viedokļa ir: lēmumu pieņem nevis pats automobilis, bet gan cilvēki, kuri programmē transportlīdzekli. Auto var rīkoties tikai tā, kā to nosaka programmatūra. Visi līdzšinējie pētījumi liecina, ka automobiļi ir ievērojami mazāk pakļauti cilvēciskām kļūdām, nekā cilvēki, piemēram, pateicoties to imunitātei pret nogurumu pat garu pārbraucienu laikā.