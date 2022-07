Tikai 15% autovadītāju ziņo policijai par citu šoferu neadekvātu rīcību

15% autovadītāju ir bijuši liecinieki citu šoferu neadekvātai rīcībai uz ceļa un ziņojuši par to policijai, kamēr 61% izvēlas neziņot. Vēl 24% šoferu norāda, ka nekad nav bijuši liecinieki citu autovadītāju neadekvātai rīcībai, liecina indeksa" dati*. Pētījums apliecina, ka vīrieši daudz biežāk ir neadekvātas rīcības liecinieki un arī aktīvāk ziņo par to policijai. To, ka mēdz ziņot policijai atzīst 18% vīrieši un 12% sievietes.