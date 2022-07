Ķīnas noguldījumu krīze: Varasiestādes cenšas labot situāciju, taču daudzi naudu neatgūs

Ķīnā vietējām bankām tiek ļauts saņemt uzkrājumus no sava vietējā tirgus. Pēdējo gadu laikā daudzas reģionālās bankas piesaista papildu finansējumu no citiem reģioniem, izmantojot tīmekļa platformas, kas ļauj gūt naudu no citiem valsts reģioniem. 2021. gada sākumā Pekina liedza bankām pārdot noguldījumu produktus caur tīmekļa platformām baidoties no tā, ka finanšu tehnoloģiju sektora straujā izaugsme radīs problēmas plašākā mērogā.