Spēļu zāles pārcelšanas dēļ Bauskā saiet ragos nomnieki

Bauskas novada dome 30.jūnijā atbalstīja spēļu zāles pārcelšanu no Plūdoņa ielas Bauskā, kas ir Bauskas vecpilsētas teritorijā, uz Salātu ielu 27A ar argumentu, ka juridiski spēļu zālei nav šķēršļu tur atrasties un Bauskā abas spēļu zāles atradīsies vienuviet, kā arī telpās Plūdoņa ielā SIA "Alfor" piedāvās telpas biedrībai "OPEN radošais centrs".

"Iesākumā dzirdējām baumas par to, ka šeit plāno atvērt spēļu zāli, bet ēkas īpašnieku pārstāvis teica, ka tā neesot taisnība.

Arvien vairāk cilvēku par to sāka runāt, un arī no Bauskas novada domes cilvēki teica, ka šajā adresē cenšas iegūt atļauju organizēt azartspēles," skaidroja Buiko. Šobrīd uzņēmums no telpām Bauskā jau ir izvācies, un sarunā ar aģentūru LETA skaidroja, ka nezina, vai un kad Bauskā suši bārs tiks atvērts, jo pilsētā esot telpu trūkums.