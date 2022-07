Jau drīz nogatavosies! Kā ilgi uzturēt tomātus svaigus?

Noteikti izvairies no tomātu glabāšanas ledusskapī. Tiklīdz ledusskapī ievietosi sulīgus un nogatavojušos tomātus, sabojāsi to garšu. Ja ledusskapī nonāks vēl nedaudz zaļš tomāts, tas var arī nekļūt sarkans. Ledusskapja aukstums un tumsa aptur enzīmu aktivitāti auglī, kas nozīmē tekstūras un garšas attīstības pārtraukšanu. Savukārt nobriedušiem tomātiem ledusskapis samazinās garšas izteiksmīgumu. Tomēr, ja tomāts ir pavisam mīksts un to plāno nākamajā dienā sagriezt salātos, to vari ielikt ledusskapī uz nakti, no rīta izņemt un ļaut tam atsilt istabas temperatūrā.