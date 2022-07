Cik bieži Latvijā var ievest noteiktas akcīzes preces no Krievijas un Baltkrievijas bez nodokļu nomaksas?

Līdz ar to no 2022.gada 20.jūlija persona savam patēriņam Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, ar atbrīvojumu no muitas maksājumu samaksas reizi 30 dienās ar jebkāda veida sauszemes bezsliežu transportlīdzekli drīkst ievest 40 cigarešu vai 20 cigarillu, vai 10 cigāru, vai 50 gramu smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas.