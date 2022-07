Daugavpils dome: Jāierobežo šķeldas eksports, lai mazinātu šā kurināmā cenu

Līdz ar šogad jaunuzcelto koksnes šķeldas siltumcentrāli, Daugavpilī atkarība no dabasgāzes samazināta par 25 procentiem. Taču ir problēma – “Daugavpils Siltumtīkliem” neizdodas atrast nevienu šķeldas piegādātāju. Tirgotāji, cerot, ka šķeldas cena turpinās kāpt un varēs pelnīt vēl vairāk, nevēloties tagad noslēgt fiksētas cenas līgumus par kurināmā piegādēm ziemā. Ja iepriekšējā apkures sezonā Daugavpils iepirka šķeldu par 14 eiro megavtstundā, tagad cena kāpusi trīskārt un ir 45 eiro. To negatīvi gala tarifā izjutīšot daugavpilieši.

“Skandināvijā un Vācijā maksātspējas līmenis par koksnes šķeldas iepirkšanu no Latvijas ir daudz lielāks nekā Latvijas centrālapkures uzņēmumiem. Līdzko noteiktu eksporta ierobežojumus, kaut īslaicīgus tikai uz šo apkures sezonu, tad tas viennozīmīgi veicinātu šī energoresursa cenas samazinājumu Latvijā,” TV3 Ziņas vērtējumu izsaka mērs Elksniņš.

Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Irbe no vēl vairāk citām pašvaldībām dzirdējis aicinājumu izsludināt enerģētisko krīzi, kas dotu tiesības valstiski ierobežot šķeldas eksportu: “No vienas puses, tā kā cena šķeldai arī citviet pasaulē ir augsta, mēs kā valsts labi pelnām no eksporta. No otras puses, mēs arī paši cietīsim ziemā.”