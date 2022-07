«Gazprom» pārtraucis gāzes piegādi Latvijai

Uzņēmums „Latvijas Gāze” iepriekš bija pavēstījis, ka par Krievijas gāzi maksās eiro, nevis rubļos, kā Krievija to pieprasa jau kopš marta. Latvija arī bija paziņojusi, ka gāzi no Krievijas iepirks tikai līdz gada beigām. Latvijas kaimiņvalsts Lietuva jau iztiek bez Krievijas gāzes.

Tāpat atbilstoši grozījumiem Enerģētikas likumā publiskajam tirgotājam ir pienākums nodrošināt, lai ne vēlāk kā līdz katra gada 31.augustam saistīto lietotāju patēriņam nepieciešamais dabasgāzes apmērs laika posmam no attiecīgā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim tiek uzglabāts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

Tāpat vēstīts, ka AS "Latvijas gāze" ir atsākusi gāzes iegādi no Krievijas. Tiesa, uzņēmuma vadītājs Aigars Kalvītis atzinis, ka uzņēmums atsācis gāzes iepirkšanu, par to maksājot eiro, nevis rubļos.