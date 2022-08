Alternatīvais partiju reitings: neloģiskākie, skaļākie un dumjākie solījumi vēlēšanās

Tautas kalpi Latvijai – 6 SP

Vēl viena no daudzajām partijām, kas šajās vēlēšanās vēlas panākt, ka vara nonāk tautas rokās. Turklāt šī partija vēlas iestāties par cilvēka vārda un politiskās pārliecības brīvību. Tā arī neesmu sapratis, kurā brīdī mums ir kļuvušas ierobežotas šādas brīvības. Galu galā – izteikties varam, kritizēt valdību varam, un neviens par to neskries bliezt ar steku pa muguru, un arī politiskā pārliecība netiek apspiesta. Kā nekā – ja reiz mums ir tik daudz partiju!

Tālāk seko divi punkti, kas lieliski papildina viens otru. Partija aicina “atteikties no Latvijas dalības tajās starptautiskajās organizācijās, kas traucē un ierobežo Latvijas intereses.” Vēlāk programmā seko teksts, ka “Latvijai ekonomisko sadarbību jāvērš uz cieņas, neitralitātes principiem un draudzīgām attiecībām ar kaimiņvalstīm”. Ko lai saka... No šiem abiem punktiem man labi nolasās, ka “Latvijai vajadzētu izstāties no ES un NATO, kā arī draudzēties ar lielo un brālīgo austrumu kaimiņu, kas nu it nemaz nav drauds Latvijai!” Jā, ir arī piedāvājums atgriezties pie lata, neraugoties uz to, ka eiro Latvijas ekonomikai ir devis (un arī dod) daudz priekšrocību.