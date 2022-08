Ķīna, Taivāna un ekonomika: eksperti prognozē, kad Ķīna reāli varētu iebrukt Taivānā

It īpaši attīstīta ir pusvadītāju ražošanas industrija, kas ir ārkārtīgi svarīga Taivānai un daudzām citām valstīm. Piemēram, Vācijas autobūves sektors ir atkarīgs no Taivānas ražotajiem pusvadītājiem. Taivānas ekonomika faktiski arī ir būvēta uz eksporta ienākumiem – tie veido 70% no Taivānas budžeta.