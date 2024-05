Pērn augusta vētrā cietušajiem lauksaimniekiem varētu izmaksāt 1,135 miljonus eiro

Noteikumu projekta anotācijā minēts, ka kopumā Lauku atbalsta dienestā (LAD) saņemti 337 paziņojumi, kuros cietušā lauksaimniecības kultūru platība kopā veido 19 046 hektārus jeb 21% no kopējās deklarētās platības valstī. No šīs platības 95% aizņem kultūras, kuras varēja apdrošināt un kurām no valsts tiek piedāvāta iespēja saņemt kompensāciju 50% apmērā par apdrošināšanas polises iegādi.