Manuālā pārnesumkārba: vai pienācis laiks no tās atvadīties?

Tā kā šobrīd par atskaites punktu ir izziņots 2035. gads, tātad ir atlikuši vien daži gadi, kad manuālās pārnesumkārbas cienītāji var izbaudīt to kādā no jaunajiem auto. Tiem, kas pārnesumu pārslēgšanu ar roku uzskata par neatņemamu lieliska brauciena daļu, joprojām ir no kā izvēlēties: tādi auto kā Mazda MX-5, Hyundai i20N un Ford Fiesta ST būs pēdējie, kas atteiksies no manuālās transmisijas.