"Swedbank": Valsts rīcība ilgtspējas datu pieejamības nodrošināšanā nav pietiekami ātra

"Piemēram, lielās aktīvu pārvaldes kompānijas, investīciju fondi ilgtspējas jautājumus jau liek savās darbības stratēģijās, un uz to tālāk ir jāreaģē visiem, kuru projektos šī nauda tiek ieguldīta. Tāpat savi nosacījumi būs Eiropas Centrālajai bankai (ECB). Viņus varbūt ne vienmēr interesē, kas ir noteikts nacionālajos likumos, taču tieši tāpēc mums pašiem vajadzētu būt ieinteresētiem aktīvi iesaistīties nacionālās politikas veidošanā. Piemēram, ja pret aktīviem, kuri nebūs īpaši zaļi, bankām būs jāveido lielāks kapitāls, tad tas būs jādara neatkarīgi no tā, kura tieši likumdošana to nosaka," pauda "Swedbank" vadītājs.