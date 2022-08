Par bērnu sērijveida aplaupīšanu Ķengaragā aizturēta jauniešu banda

Rīgas Ķengaraga iecirkņa policisti sāka notikušā izmeklēšanu un operatīvo meklēšanas pasākumu laikā jauniešu grupu identificēja. Jūlija vidū likumsargi aizturēja vienu no grupas dalībniekiem, par ko jau agrāk policija informēja sabiedrību. Personai tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

Bet laika posmā no 2. augusta līdz 10. augustam veikto izmeklēšanas darbību rezultātā policisti aizturēja pārējos četrus grupas dalībniekus, kuri ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Trīs no viņiem ir nepilngadīgi.