Vecāki viena bērna sagatavošanai skolai plāno tērēt līdz 200 eiro

Vairāk nekā puse aptaujāto vecāku apliecina, ka bērnu sagatavošana jaunajam mācību gadam būtiski ietekmē ģimenes budžetu. Lielāko ietekmi izjūt Latgalē, taču par to mazāk satraucas Vidzemē un norāda, ka ģimenes budžetu skolas gaitu sākšana būtiski neietekmē. Neskatoties uz to, lielākā daļa vecāku (teju 70%) neatkarīgi no dzīvesvietas jaunajam mācību gadam nepieciešamo cenšas iegādāties laicīgi, izmantojot vasaras vai citas izpārdošanas.