Depozīta sistēmā atgriezti pirmie 100 miljoni dzērienu iepakojumu; aktīvāk pudeles nodod Rīgā un Pierīgā

Savukārt tirgū no februāra līdz jūlijam laisti kopumā 187,7 miljoni depozīta iepakojuma vienību, un no tām 49 miljoni uz tirdzniecības vietām nogādāti jūlijā.

DIO valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis norāda, ka no atgrieztajiem 100 miljoniem iepakojumu aptuveni 46% jeb 46 miljonus veido PET pudeles , no kurām pārstrādei sagatavotas vairāk nekā 4600 ķīpas.

Kā liecina dati, gandrīz puse jeb 48% depozīta iepakojumu ir nodots Rīgā un Pierīgā, kas skaidrojams ar proporcionāli lielāko iedzīvotāju skaitu. Vidzemē tikuši nodoti 16% no visiem depozīta iepakojumiem, bet Kurzemē - 14%. Vēl 12% no visa depozīta sistēmā atgrieztā iepakojuma nākuši no Zemgales, savukārt Latgalē iedzīvotāji atgriezuši 9%.