LTV: pretēji ierobežojumam, "Gazprom" piedalās "Latvijas gāzes" akcionāru sapulcēs

“Jau no pagājušā gada, kad sākās apzināta Krievijas gāzes piegāžu ierobežošana Eiropā, cenu audzēšana, mēs jau redzējām, ka “Latvijas Gāze” nedomāja par alternatīvu piegāžu avotu meklēšanu, jo tas būtu pretrunā ar tās akcionāriem.”

Tādēļ, viņaprāt, “Gazprom” ietekme uz gāzes sadali Latvijā ir riskanta. “Kas notika Eiropā ar “Nord stream” vadu - Gazprom mierīgi varēja paziņot, ka tam pietrūkst detaļu, turbīnu kaut kādam “Nord stream” posmam un mēs vairs jūs nevaram apgādāt ar gāzi. Pietiktu pāris spiediena samazināšanas stacijās arī šāda veida darbību veikt un paziņot, ka esošās iekārtas nestrādā, sankcijas neļauj mums to nodrošināt, un to ir teorētiski iesējams izdarīt arī uz piegādēm “Latvenergo”,” kā vienu no potenciālajiem riskiem min Ābele.