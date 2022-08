Labāk nepaslinkot un aiznest uz īpašu konteineru: kādēļ nedrīkst mest AA baterijas parastajos atkritumos

Pastāv virkne savstarpēji konfliktējošas ziņas par to, ko darīt ar nolietotajām baterijām, kuru vidū ir AA, AAA, C, D un 9 voltu (9V) baterijas. Valstu valdībām un bateriju ražotājiem arī nav skaidras politikas, kā atbrīvoties no baterijām, kas reiz darbinājušas mūsu televizoru tālvadības pultis, pulksteņus, lukturīšus, rotaļlietas un citas ierīces. Turklāt- prasības, kā atbrīvoties no baterijām, ir atšķirīgas teju katrā valstī.