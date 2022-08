Kara Ukrainā dēļ Latvija ir spiesta īsā laikā izslēgt Krieviju no valsts ekonomikas

Viņš norādīja, ka atsevišķiem uzņēmumiem, kuri agrāk bijuši atkarīgi no Krievijas vai attīstījuši savu ekonomisko aktivitāti Krievijas un Baltkrievijas tirgos, tā ir pārorientēšanās uz citiem tirgiem ar valsts atbalstu. Premjera ieskatā, šīs atbalsta programmas ir labi sākušas darboties.

Kariņš atzīmēja, ka Latvija ir procesā, lai īsā laika posmā pārorientētu arī savu enerģētikas sistēmu. Citus gadus Latvija no Krievijas saņēma aptuveni 90% dabasgāzes, bet no 2023.gada 1.janvāra nekas tāds nebūs iespējams, jo gāzi Latvija saņems no citām valstīm.