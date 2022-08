Pavaicā TVNET žurnālistam ⟩ Kas nosaka elektrības cenu un kāpēc Latvija nevar vajadzīgo daudzumu saražot pati?

Cik daudz elektrības iespējams pārvadīt no vienas valsts uz citu nosaka izbūvētie starpsavienojuma jaudas jeb pārvades tīkli - jo tās lielākas, jo lielāks enerģijas daudzums var tikt pārvadīts. "Vadoties no pārvades tīklu iespējām, tiek noteiktas tirdzniecības (cenu) zonas – ģeogrāfiskās teritorijas, kurās vienā tirdzniecības intervālā ir vienāda cena," norāda SPRK. Cenu atšķirības starp zonām ietekmē tādi faktori kā elektrības ražošanas jaudas infrastruktūra, tās patēriņš, vai tiek saražots vairāk nekā patērēts un citiem apsvērumiem. Nord pool biržā ir noteiktas 22 cenu zonas - dažām valstīm ir sava, kas nozīmē, ka visā valsts teritorijā elektrības biržas cena ir viena, kamēr citām - pat vairākas, līdz ar to cena svārstās pa reģioniem.