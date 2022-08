Kā izvēlēties un pareizi nēsāt skolas somu? Iesaka fizioterapeits

Skolas somu skolēni lieto dienu no dienas. Citiem tā ir stunda dienā, citi somu uz muguras pārnēsā vairākas stundas, atkarībā no distances, kas bērnam jāmēro. Fizioterapeite skaidro, kas jāņem vērā, lai somas lietošana būtu ērta un neradītu muguras problēmas.

Fizioterapeite Sintija Priede norāda, ka vispirms ir jāsaprot, vai bērns ar savu fizisko sagatavotību un ķermeņa uzbūvi attiecīgā vecumā spēj panest somu, jo somu izmēru daudzveidība ir patiešām liela. Tāpēc, lai cik ļoti skolēnam patiktu kārotās somas dizains, tai ir jābūt arī ērtai lietošanā. Pirms somas iegādes eksperte iesaka pārliecināties par tās proporcijām, lai soma būtu piekļauta bērna mugurkaulam no plecu daļas un lāpstiņām līdz jostas daļai un tās svars kopā ar saturu ievērojami nepārsniegtu 10% no bērna ķermeņa svara. “Ne mazāk svarīgi ir pārliecināties par somas materiālu, lai tās mugurpuse būtu no cieta un stingra materiāla, bet plecu lences - regulējamas un ar polsterējumu. Ieteicams arī atcerēties par papildu stiprinājumiem krūšu kaula un iegurņa priekšpusē, ko var saslēgt, lai izlīdzinātu somas satura svaru,” piebilst eksperte.