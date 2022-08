Meganas uzbrukums: viņi priecājās kā par Mandelu, izjaucām viņu plānus un bijām laimīgi pamest karaļnamu

Lūk, Saseksas hercogienes "jaunais uzbrukum" britu karaļnamam. Šoreiz Saseksas hercogiene publiski paudusi viedokli par to, ka viņa ar vīru, princi Hariju ir izjaukuši karaliskās ģimenes hierarhijas dinamiku. 41 gadu vecā Megana intervijā ASV žurnālam "The Cut" atklāti pastāsta par savu dzīvi pagātnē - karaļnamā un to, kāpēc Saseksas hercogi pārcēlās uz dzīvi ASV.