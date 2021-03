"Mēs nevēlējāmies pamest ģimeni", "Keita Meganai lika raudāt", "Čārlzs un Viljams - ieslodzītie". Ko vēl atklāj skandalozā intervija?

Megana intervijā Oprai atklāj, ka Harijs viņai paziņoja par viņa ģimenes bailēm, ka viņu bērns būšot "pārāk tumšas" ādas krāsas. Harijs Meganai atklājis, kas teikts oficiālajās sarunās par Ārčija izskatu, kā arī to, kādi drošības pasākumi viņam būtu jānodrošina. "Mēnešos, kad es biju gaidībās, mums tandēmā bija saruna par to, ka "viņam netiks garantēti drošības pasākumi, viņam netiks piešķirts tituls", un par bažām un sarunām par to, cik tumša varētu būt viņa āda, kad viņš piedzims," sacīja Megana. "Man to pastāstīja Harijs - par šīm sarunām, kas ģimenei bijušas ar viņu," sacīja prinča dzīvesbiedre. Kad Opra jautājusi: “Ko? Kurš ar jums sarunājās?" Megana atteicās nosaukt sarunā iesaistītos, norādot, ka tas būtu pārāk kaitīgi šo cilvēku reputācijai.