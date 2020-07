Gudrākais paklusē? Karaļnama personāla komentārs par Meganas apsūdzību

Jau ziņots, ka šāda informācija par Meganas apsūdzībām nāk no dokumentiem, kas iesniegti izmantošanai augstākajā tiesā cīņā pret "Associated Newspapers Limited", britu tabloīda "The Mail On Sunday" izdevēju, kurus Saseksas hercogu pāris iesūdzēja tiesā. Dokumentā, kas tika iesniegts viņas juridiskajā lietā, Megana arī apgalvojot, ka viņai grūtniecības laikā bija “aizliegts aizstāvēties” pret plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem.