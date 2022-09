Suecas kanālu dažas stundas bloķē uz sēkļa uzskrējis naftas tankkuģis

Pieci no Suecas kanāla velkoņiem veica koordinētu operāciju, novelkot šo kuģi no sēkļa, sacīja kanāla pārvaldes vadītājs Osama Rabije. Viņš paskaidroja, ka kuģa uzskriešanu uz sēkļa izraisīja tehniska kļūme stūres mehānismā.

Tankkuģis bija daļa no konvoja, kas devās dienvidu virzienā uz Sarkano jūru. 252 metrus garais un 45 metrus platais kuģis, kas uzbūvēts 2016.gadā, bija izbraucis no Portugāles uz Saūda Arābijas ostas pilsētu Janbu.

Suecas kanāls arī iepriekš ir ticis bloķēts, kuģiem uzskrienot uz sēkļa. 2021.gada martā to uz sešām dienām bloķēja Japānas uzņēmumam piederošs konteinerkuģis "Ever Given", kas brauca zem Panamas karoga. Pēc šī incidenta kanāla pārvalde sāka paplašināt un padziļināt kanāla dienvidu daļu, kur "Ever Given" bija uzskrējis uz sēkļa.